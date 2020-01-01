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Шальке - Байер 1:1 видео голов и обзор матча Бундеслиги

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Шальке - Байер: видео голов и обзор матча
Шальке - Байер: видео голов и обзор матча
Getty Images

В рамках 31-го тура чемпионата Германии Шальке дома сыграл в результативную ничью с Байером.

Счет в матче был открыт на 51-й минуте. Даниэль Калиджиури уверенно реализовал пенальти. На 81-й минуте матча защитник Шальке Хуан Миранда срезал мяч в собственные ворота, чем и подарил гостям ничью.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шальке - Байер:

Шальке - Байер 1:1
Голы: Калиджури, 51 (с пенальти) - Миранда, 81 (в свои ворота).

Шальке: Нюбель - Кенни, Кабак, Ощипка, Миранда - Калиджури (Хоффманн, 89), Маккени, Шепф, Боздоган (Беккер, 69) - Буджелаб (Меркан, 88), Кутуджу (Грегорич, 73).

Байер: Градецки - Вайзер, Тапсоба, С. Бендер, Венделл - Арангис (Баумгартлингер, 85), Демирбай (Паулиньо, 75) - Амири (Синкгравен, 70), Хаверц (Фолланд, 70), Диаби - Аларио.

Предупреждения: Миранда, Кабак, Калиджури, Маккени - Аларио.

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Теги: Шальке, Байер, чемпионат Германии, Бундеслига, футбол, видео голов, обзор матча
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