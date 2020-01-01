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Нойер: Мы можем одерживать и трудовые победы

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Голкипер отметил, что в последнем матче команда использовала другую тактику.
Мануэль Нойер
Мануэль Нойер
Getty Images

Капитан Баварии Мануэль Нойер прокомментировал победу над Боруссией М в рамках 31 тура чемпионата Германии.

“Всегда, когда игра равная, но в итоге удается вырвать победу, радость от нее больше, чем обычно. Все увидели, что мы можем одерживать и трудовые победы.

С тактической точки зрения мы играли немного по-другому, меньше владели мячом и прессинговали в среднем блоке. Мы позволили Гладбаху подойти к нашим воротам. Это было частью плана“, - приводит слова мюнхенцев официальный сайт Баварии.

Смотрите также видео голов и обзор матча Бавария - Боруссия М.

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Теги: футбол, Бавария, чемпионат Германии, Бундеслига, Мануэль Нойер
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Источник: fcbayern.com

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