Нойер: Мы можем одерживать и трудовые победы

Голкипер отметил, что в последнем матче команда использовала другую тактику.

Капитан Баварии Мануэль Нойер прокомментировал победу над Боруссией М в рамках 31 тура чемпионата Германии.

“Всегда, когда игра равная, но в итоге удается вырвать победу, радость от нее больше, чем обычно. Все увидели, что мы можем одерживать и трудовые победы.

С тактической точки зрения мы играли немного по-другому, меньше владели мячом и прессинговали в среднем блоке. Мы позволили Гладбаху подойти к нашим воротам. Это было частью плана“, - приводит слова мюнхенцев официальный сайт Баварии.

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