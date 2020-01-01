Флик: В следующем туре мы хотим решить вопрос чемпионства

Немецкий специалист отметил, что команда была готова к напряженному календарю.

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над менхенгладбахской Боруссией в рамках 31 тура чемпионата Германии.

“Это была тяжелая работа. Мы знали, что нам придется сделать некоторые кадровые перестановки. Это было важно, учитывая кубковый матч посреди недели. У Гладбаха была целая неделя для восстановления. Такой напряженный сезон забирает у каждой команды все силы.

Я счастлив, что мы победили и сохранили отрыв от второго места. В Бремене мы хотим решить вопрос чемпионства и продолжить нашу победную серию“, - цитирует Флика официальный сайт Баварии.

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