Фортуна - Боруссия Дортмунд 0:1 видео гола и обзор матча Бундеслиги
Гол Холанда принес "шмелям" победу.
Дортмундская Боруссия одержала минимальную победу над Фортуной в рамках 31 тура чемпионата Германии. Единственный гол на счету Эрлинга Холанда.
Вашем вниманию видео голов и обзор матча Фортуна - Боруссия Д:
Фортуна - Боруссия Д 0:1
Гол: Холанд, 90+5
Фортуна: Кастенмайер - Циммерманн, Айхан, Хоффманн, Гиссельманн, Зуттнер (Скрибски, 76) - Бериша, Штегер, Зоботтка (Моралес, 81), Томми (циммер, 83) - Караман (Хеннингс, 81).
Боруссия Д: Бюрки - Хакими, Пишчек, Хуммельс, Аканджи, Геррейру - Джан, Витцель (Холанд, 61) - Санчо, Брандт, Азар (Рейна, 74).
Предупреждения: Гиссельманн - Азар, Аканджи, Хакими
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