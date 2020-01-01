Фортуна - Боруссия Дортмунд 0:1 видео гола и обзор матча Бундеслиги

Гол Холанда принес "шмелям" победу.

Фортуна - Боруссия Дортмунд: видео гола и обзор матча Getty Images

Дортмундская Боруссия одержала минимальную победу над Фортуной в рамках 31 тура чемпионата Германии. Единственный гол на счету Эрлинга Холанда.

Вашем вниманию видео голов и обзор матча Фортуна - Боруссия Д:

Фортуна - Боруссия Д 0:1

Гол: Холанд, 90+5

Фортуна: Кастенмайер - Циммерманн, Айхан, Хоффманн, Гиссельманн, Зуттнер (Скрибски, 76) - Бериша, Штегер, Зоботтка (Моралес, 81), Томми (циммер, 83) - Караман (Хеннингс, 81).

Боруссия Д: Бюрки - Хакими, Пишчек, Хуммельс, Аканджи, Геррейру - Джан, Витцель (Холанд, 61) - Санчо, Брандт, Азар (Рейна, 74).

Предупреждения: Гиссельманн - Азар, Аканджи, Хакими