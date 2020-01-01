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Бавария - Боруссия М 2:1 видео голов и обзор матча Бундеслиги

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Мюнхенцы добыли очередную победу в чемпионате.

Бавария - Боруссия М: видео голов и обзор матча
Бавария - Боруссия М: видео голов и обзор матча
Getty Images

Бавария обыграла менхенгладбахскую Боруссию в рамках 31 тура чемпионата Германии. Голы на счету Зиркзее и Горецки. Также автоголом отметился Павар.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бавария - Боруссия М:

Бавария - Боруссия М 2:1

Голы: Зиркзее, 26, Горецка, 86 - Павар, 37 (авт.)

Бавария: Нойер - Павар, Боатенг, Алаба, Эрнандес (Дэвис, 62) - Киммих, Кюизанс (Коман, 62) - Гнабри, Горецка, Перишич (Мартинес, 88) - Зиркзее (Вридт, 77).

Боруссия М: Зоммер - Лайнер, Гинтер, Элведи (Янчке, 46), Бенсебаини - Крамер, Хофманн, Нойхаус - Херрманн (Вендт, 70), Штиндль, Тюрам (Эмболо, 10), Бенеш, 82).

Предупреждения: Бенсебаини, Лайнер.

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Теги: футбол, Бавария, Боруссия М, видео голов, обзор матча, Бундеслига
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