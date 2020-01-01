Хоффенхайм - Лейпциг 0:2: видео голов и обзор матча чемпионата Германии

"Быки" оформили комфортную победу.

Хоффенхайм - Лейпциг: видео голов и обзор матча Getty Images

В рамках 31-го тура чемпионата Германии РБ Лейпциг на выезде переиграл Хоффенхайм.

“Быки“ уверенно начали игру. Дани Ольмо в начале матче оформил дубль, который и принес победу гостям. Благодаря этой победе Лейпциг имеет в активе 62 очка, что позволяет закрепиться в топ-3 турнирной таблице Бундеслиги.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Хоффенхайм - РБ Лейпциг:

Хоффенхайм - РБ Лейпциг 0:2

Голы: Ольмо, 9, 11

Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек, Пош, Бичакчич, Цубер (Сков, 46), Гриллич, Самассеку (Крамарич, 46), Баумгартнер (Бруун Ларсен, 68), Руди, Гайгер (Акпогума, 81), Даббур (Бебу, 62)

РБ Лейпциг: Гулачи, Анхелиньо, Хальстенберг, Мукиеле, Клостерманн, Лаймер (Нкунку, 62), Забитцер (Конате, 78), Кампль (Адамс, 68), Ольмо (Айдара, 78), Вернер, Шик (Лукман, 68)

Предупреждения: Самассеку, Клостерманн, Цубер, Нкунку.