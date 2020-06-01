Роббен признался, что может возобновить карьеру

Нидерландец исключил возврат в Баварию.

Бывший футболист Баварии Арьен Роббен рассказал, что может возобновить карьеру.

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Нидерландец провел тренировку на тренировочной базе мюнхенской команды.

“Не могу сказать точно. Мне не хочется говорить вернусь я в футбол, или все-таки нет. Мы уезжаем с семьей в Нидерланды, а там видно будет. Но могу точно заявить, что возврат в Баварию невозможен“, - цитирует Роббена Sport1.

Ранее Бавария уверенно пробилась в финал Кубка Германии.