Роббен признался, что может возобновить карьеру
Нидерландец исключил возврат в Баварию.
Бывший футболист Баварии Арьен Роббен рассказал, что может возобновить карьеру.
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Нидерландец провел тренировку на тренировочной базе мюнхенской команды.
“Не могу сказать точно. Мне не хочется говорить вернусь я в футбол, или все-таки нет. Мы уезжаем с семьей в Нидерланды, а там видно будет. Но могу точно заявить, что возврат в Баварию невозможен“, - цитирует Роббена Sport1.
Ранее Бавария уверенно пробилась в финал Кубка Германии.
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