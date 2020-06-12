Роббен провел тренировку на базе Баварии
Легендарный нидерландец поддерживает себя в форме несмотря на то, что уже завершил карьеру.
Именитый экс-футболист Арьен Роббен провел тренировку на базе Баварии.
Как сообщает Bild, нидерландец поддерживает форму под присмотром доктора Хольгера Бройха, однако речи о возобновлении карьеры не идет.
Special Guest an der Säbener Straße! 😍— FC Bayern München (@FCBayern) June 12, 2020
➡ https://t.co/UZuaaQmOMO@ArjenRobben #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/jeTR2PeixR
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Отметим, что Роббен завершил карьеру прошлым летом. За свою карьеру он завоевал 29 трофеев на клубном уровне, причем в четырех разных лигах. Также Роббен провел 96 матчей за сборную Нидерландов, с которой стал вице-чемпионом мира в 2010.
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