Легендарный нидерландец поддерживает себя в форме несмотря на то, что уже завершил карьеру.

Именитый экс-футболист Арьен Роббен провел тренировку на базе Баварии.

Как сообщает Bild, нидерландец поддерживает форму под присмотром доктора Хольгера Бройха, однако речи о возобновлении карьеры не идет.

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Отметим, что Роббен завершил карьеру прошлым летом. За свою карьеру он завоевал 29 трофеев на клубном уровне, причем в четырех разных лигах. Также Роббен провел 96 матчей за сборную Нидерландов, с которой стал вице-чемпионом мира в 2010.

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