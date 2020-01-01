Бавария уверенно разобралась с Айнтрахтом и вышла в финал Кубка Германии

В финале мюнхенский клуб сразиться с Байером.

В среду, 10 июня, состоялся второй полуфинальный матч Кубка Германии, в котором встретились Бавария и Айнтрахт.

Счет в матче был открыт уже на 14-й минуте, когда Перишич нанес точный удар по по воротам гостей. Франкфуртский клуб на протяжении всего матча пытался сравнять счет. Но только на 69-й минуте им удалось поразить ворота Нойера.

Однако радоваться долго у них не получилось, ведь уже на 76-й минуте Роберт Левандовски забил второй гол, что и позволило Баварии победить в матче.

В финальном поединке Кубка Германии соперником мюнхенского клуба станет Байер, который разгромил представителя Региональной лиги в полуфинале.

Бавария - Айнтрахт 2:1

Голы: Перишич, 14, Левандовски, 76 - Да Коста, 69

Бавария: Нойер - Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис - Киммих, Горецка (Мартинес, 86) - Коман (Алькантара, 62), Мюллер, Перишич (Эрнандес, 62) - Левандовски

Айнтрахт: Трапп - Абрахам, Ндика, Хинтеррегер - Чендлер, Кор (Дост, 77), Ильзанкер (Торро, 77), Туре (да Коста, 66) - Гачинович (Камада, 66), Роде - Силва

Предупреждения: Перишич, Эрнандес - Силва, Хинтеррегер