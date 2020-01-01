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Санчо покинет Боруссию Д летом

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Англичанин принял окончательное решение.
Джейдон Санчо
Джейдон Санчо
Getty Images

Лидер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо принял решение покинуть немецкий клуб по окончанию сезона, об этом сообщает Bild.

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Как информирует источник, главным претендентом на англичанина является Манчестер Юнайтед, который ведет переговоры с руководством “шмелей“. Боссы “красных дьяволов“ намерены снизить трансферную стоимость на Санчо.

Кроме того, услугами вингера также интересуется Челси.

В текущем сезоне Джейдон провел за Боруссию 39 матчей, в которых забил 20 голов и сделал 19 голевых передач.

Отметим, что “шмели“ нашли замену Санчо.

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Теги: Джейдон Санчо, Боруссия Дортмунд, чемпионат Германии, Бундеслига, футбол
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