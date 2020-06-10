Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бавария показала новую домашнюю форму

Комментариев: 0
Экипировка создана на следующий сезон, но мюнхенцы выступят в ней уже 10 июня в полуфинале Кубка Германии.
Бавария презентовала новую форму
Бавария презентовала новую форму
fcbayern.com

Мюнхенская Бавария презентовала новую домашнюю экипировку на следующий сезон.

Как сообщает пресс-служба клуба, форма выполнена в традиционном для клуба красном цвете с белыми боковыми полосами. Шорты и гетры также выполнены в красном цвете с белыми элементами.

Техническим спонсором Баварии является всемирно известный бренд adidas.

Бавария презентовала новую форму
Бавария презентовала новую форму
fcbayern.com

Также отмечается, что новую форму мюнхенцы оденут уже сегодня, 10 июня, на полуфинальный матч Кубка Германии против франкфуртского Айнтрахта.

Бавария презентовала новую форму
Бавария презентовала новую форму
fcbayern.com

Ранее сообщалось, что в Сети появилось фото домашней формы Реала на сезон-2020/21.

Поделись:
Теги: Бавария, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол, чемпионат Германии, экипировка, Adidas
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь