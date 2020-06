Бавария показала новую домашнюю форму

Мюнхенская Бавария презентовала новую домашнюю экипировку на следующий сезон.

Как сообщает пресс-служба клуба, форма выполнена в традиционном для клуба красном цвете с белыми боковыми полосами. Шорты и гетры также выполнены в красном цвете с белыми элементами.

