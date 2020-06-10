Бавария показала новую домашнюю форму

Экипировка создана на следующий сезон, но мюнхенцы выступят в ней уже 10 июня в полуфинале Кубка Германии.

Мюнхенская Бавария презентовала новую домашнюю экипировку на следующий сезон.

Как сообщает пресс-служба клуба, форма выполнена в традиционном для клуба красном цвете с белыми боковыми полосами. Шорты и гетры также выполнены в красном цвете с белыми элементами.

#FCBayern is my family 🙌



Become part of our FC Bayern family and pick up our new 2020/21 home shirt by @adidasfootball ➡️ https://t.co/d928ZOkOoS#MiaSanMia pic.twitter.com/4HnDjGcl8C — FC Bayern English (@FCBayernEN) June 10, 2020

Техническим спонсором Баварии является всемирно известный бренд adidas.

Бавария презентовала новую форму fcbayern.com

Также отмечается, что новую форму мюнхенцы оденут уже сегодня, 10 июня, на полуфинальный матч Кубка Германии против франкфуртского Айнтрахта.

Бавария презентовала новую форму fcbayern.com

Ранее сообщалось, что в Сети появилось фото домашней формы Реала на сезон-2020/21.