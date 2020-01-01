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Бавария - Айнтрахт: прогноз и ставки букмекеров на полуфинал Кубка Германии

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Бавария и Айнтрахт сыграют в полуфинальном матче Кубка Германии. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Бавария - Айнтрахт: прогноз букмекеров
Бавария - Айнтрахт: прогноз букмекеров
Getty Images

Во вторник, 10 июня, в Мюнхене Бавария примет Айнтрахт в рамках полуфинала Кубка Германии. Встреча состоится на Альянц-Арене в 21:45 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, явным фаворитом в этом противостоянии является мюнхенский клуб. Так, в конторе William Hill принимают ставки на победу хозяев поля с коэффициентом 1.11, в то время как триумф гостей оценили в 19.00. На ничью здесь принимают ставки с коэффициентом 9.00.

Схожего мнения придерживаются и эксперты из bet365, которые установили следующие коэффициенты на это противостояние: победа Баварии - 1.12, победа Айнтрахта - 15.00, ничья - 9.00.

Отметим, что в другом полуфинале победу одержал Байер.

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Теги: Бавария, Айнтрахт, Айнтрахт Франкфурт, Кубок Германии, футбол, букмекеры, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, футбол, ставки на спорт
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