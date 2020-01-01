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Байер без проблем вышел в финал Кубка Германии, разгромив Саарбрюкен

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В финале Байеру предстоит сыграть против победителя пары Бавария - Айнтрахт.
Байер разгромил Саарбрюкен
Байер разгромил Саарбрюкен
bayer04.de

Во вторник, 9 июня, состоялся полуфинальный матч Кубка Германии, в котором встречались Саарбрюкен и Байер.

Клуб из Региональной лиги принимал на своем поле представителя высшего дивизиона, и "фармацевты" полностью оправдали свой статус фаворита.

Уже в середине первого тайма Байер имел преимущество в два мяча, а Бельараби на 58-й минуте встречи установил окончательный счет - 3:0.

Отметим, что сегодня, 10 июня, в другом полуфинате мюнхенская Бавария примет франкфуртский Айнтрахт.

Саарбрюкен - Байер 0:3
Голы: Диаби, 11; Аларио, 19; Бельараби, 58.

Саарбрюкен: Бац, Мюллер (Мендлер, 68), Барилла, Шорх (Булич, 87), Уаферро, Йенике (Фроэзе, 46), Пердедай (Брайтенбах, 69), Цайц, Якоб (Айзеле, 78), Голлай, Целльнер.

Байер: Градецки, Вайзер, Венделл, Тапсоба (Та, 46), Бендер (Драгович, 62), Виртц (Бельараби, 46), Демирбай, Паулиньо, Арангис (Паласиос, 70), Диаби (Фолланд, 62), Аларио.

Предупреждение: Тапсоба, 7.

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Теги: Байер, Кубок Германии, футбол, полуфинал
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