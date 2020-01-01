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Клопп: Мы еще увидим прежнего Гетце, он исключительный игрок

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Немецкий специалист поддержал своего бывшего подопечного.
Марио Гетце и Юрген Клопп
Марио Гетце и Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал ситуацию вокруг своего экс-подопечного Марио Гетце, который покинет дортмундскую Боруссию после завершения текущего сезона.

“Все знали, что контракт с Гетце заканчивается. Если им не удалось договориться за год - это признак того, что сотрудничество подходит к концу.

Марио нужна команда, в которой он сможет стабильно играть, где у него появится ощущение того, что ему не нужно сворачивать горы в каждом матче. Вместо этого Гетце должен играть регулярно. Тогда, думаю, мы еще увидим прежнего Марио Гетце.

В Боруссии у него есть серьезная конкуренция. Я считаю его исключительным игроком, а также исключительным человеком. Мне он очень нравится, желаю ему всего наилучшего“, - цитирует Клоппа Goal cо ссылкой на Sky Deutschland.

Ранее сообщалось, что услугами немца интересуются ЛациоРома и Милан.

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Теги: футбол, Марио Гетце, Боруссия Д, Юрген Клопп
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