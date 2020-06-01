Хоффенхайм отправил в отставку главного тренера

Алфред Схройдер не проработал в команде даже одного сезона.

Сегодня, 9 июня, немецкий Хоффенхайм сообщил об увольнении главного тренера команды Алфреда Схройдера.

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По информации официального сайта клуба, стороны не сошлись во взглядах на дальнейшее развитие клуба. Стоит сказать, что 47-летний нидерландец возглавил команду перед стартом нынешнего сезона, а его контракт был рассчитан до июня 2022 года.

Стоит также сказать, что увольнение Схройдера стало рекордным в истории Бундеслиги, так как 69 июня - самая поздняя дата отставки тренера по ходу сезона. Об этом сообщает Gracenote Live.

Отметим, что по итогам 30-ти туров чемпионата Германии Хоффенхайм занимает 7-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что загребское Динамо уволило тренеров, которые отказались от понижения зарплаты.