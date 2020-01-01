Унион - Шальке 1:1 видео голов и обзор матча Бундеслиги

Унион и Шальке не сумели выявить сильнейшего.

Унион - Шальке: видео голов Getty Images

В рамках 30-го тура чемпионата Германии берлинский Унион на своем поле принимал Шальке.

Хозяева первыми открыли счет в матче, однако гости быстро сумели восстановить паритет. Оба гола были забиты в первом тайме, а во второй половине встречи никто так и не смог поразить ворота соперника.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Унион - Шальке:

Унион Берлин - Шальке 1:1

Голы: Андрих, 11 - Кенни, 28

Унион Берлин: Гикевич, Фридрих, Хюбнер, Шлоттербек, Триммель, Гентнер (Ингвартсен, 78), Андрих, Малли (Премель, 69), Бюльтер, Уджа (Меес, 78), Андерссон

Шальке: Нюбель, Миранда, Кабак, Очипка, Кенни (Беккер, 89), Грегорич, Калиджури, Матондо (Бужеляб, 83), Шопф, Раман (Кутуджу, 60), Сане

Предупреждения: Триммель, Андрих, Фридрих, Миранда.