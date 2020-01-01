Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Унион - Шальке 1:1 видео голов и обзор матча Бундеслиги

Комментариев: 0
Унион и Шальке не сумели выявить сильнейшего.

Унион - Шальке: видео голов
Унион - Шальке: видео голов
Getty Images

В рамках 30-го тура чемпионата Германии берлинский Унион на своем поле принимал Шальке.

Хозяева первыми открыли счет в матче, однако гости быстро сумели восстановить паритет. Оба гола были забиты в первом тайме, а во второй половине встречи никто так и не смог поразить ворота соперника.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Унион - Шальке:

Унион Берлин - Шальке 1:1
Голы: Андрих, 11 - Кенни, 28

Унион Берлин: Гикевич, Фридрих, Хюбнер, Шлоттербек, Триммель, Гентнер (Ингвартсен, 78), Андрих, Малли (Премель, 69), Бюльтер, Уджа (Меес, 78), Андерссон

Шальке: Нюбель, Миранда, Кабак, Очипка, Кенни (Беккер, 89), Грегорич, Калиджури, Матондо (Бужеляб, 83), Шопф, Раман (Кутуджу, 60), Сане

Предупреждения: Триммель, Андрих, Фридрих, Миранда.

Поделись:
Теги: Шальке, Унион, Унион Берлин, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол, видео голов, обзор матча, чемпионат Германии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь