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Фавр: Мы умеем создавать шансы и без центрального нападающего

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Швейцарский специалист рад, что отсутствие Эрлинга Холанда не повлияло на результаты команды.
Люсьен Фавр
Люсьен Фавр
Getty Images

Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр прокомментировал победу над Гертой (1:0) в рамках 30 тура чемпионата Германии.

“Очень хорошо, что мы выиграли. Теперь у нас есть преимущество в семь очков перед двумя командами. Но это не важно. Мы хотим продолжать в том же духе. У нас осталось еще четыре матча. Мы хотим сделать все возможное.

Мы умеем создавать шансы и без центрального нападающего. Это самое важное для нас и для меня. Например, наша гол - это хорошая комбинация между Санчо, Брандтом и точным ударом Джана в итоге“, - цитирует Фавра Goal.

Отметим, что Эрлинг Холанд пропускал поединок из-за повреждения.

Смотрите также видео гола и обзор матча Боруссия Д - Герта.

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Теги: футбол, Боруссия Д, Люсьен Фавр, чемпионат Германии, Бундеслига
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