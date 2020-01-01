Джан: Санчо нужно быть чуть умнее

Игрок Боруссии Д считает, что его одноклубнику нужно повзрослеть.

Полузащитник дортмундской Боруссии Эмре Джан прокомментировал поведение своего партнера по команде Джейдона Санчо, который нарушил правила карантина, пригласив парикмахера домой.

“Джейдон нуждается в наставнике. Он прекрасный парень на поле и за его пределами. Мы действительно отлично ладим.

Ему просто нужно быть чуть умнее в таких вещах. Санчо должен повзрослеть. Он не может допускать подобных ошибок в будущем.

Мы, как команда, тоже отвечаем за это. Мы знаем, что он должен быть дисциплинированнее в некоторых вещах - но и Джейдон знает это тоже. Не думаю, что он специально хотел раздуть скандал“, - цитирует Джана Sky Sports.

Ранее сам Санчо прокомментировал наказание за нарушение карантина.