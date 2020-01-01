Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Джан: Санчо нужно быть чуть умнее

Комментариев: 0
Игрок Боруссии Д считает, что его одноклубнику нужно повзрослеть.
Эмре Джан
Эмре Джан
Getty Images

Полузащитник дортмундской Боруссии Эмре Джан прокомментировал поведение своего партнера по команде Джейдона Санчо, который нарушил правила карантина, пригласив парикмахера домой.

“Джейдон нуждается в наставнике. Он прекрасный парень на поле и за его пределами. Мы действительно отлично ладим.

Ему просто нужно быть чуть умнее в таких вещах. Санчо должен повзрослеть. Он не может допускать подобных ошибок в будущем.

Мы, как команда, тоже отвечаем за это. Мы знаем, что он должен быть дисциплинированнее в некоторых вещах - но и Джейдон знает это тоже. Не думаю, что он специально хотел раздуть скандал“, - цитирует Джана Sky Sports.

Ранее сам Санчо прокомментировал наказание за нарушение карантина.

Поделись:
Теги: футбол, Эмре Джан, Джейдон Санчо, Боруссия Д, чемпионат Германии, Бундеслига
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь