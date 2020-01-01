Боруссия Д - Герта 1:0 видео гола и обзор матча Бундеслиги
"Шмели" одержали минимальную победу над соперником.
Дортмундская Боруссия минимально переиграла берлинскую Герту в 30 туре чемпионата Германии. Единственный гол на счету Эмре Джана.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Боруссия Д - Герта:
Боруссия Д - Герта 1:0
Гол: Джан, 58
Боруссия Д: Бюрки - Пищек, Джан, Аканжи - Хакими, Витсель (Балерди, 80), Дилейни, Геррейру (Шмельцер, 90) - Санчо, Азар (Морей, 79), Брандт (Рейна, 68)
Герта: Ярстейн - Пекарик, Бойата, Торунарига, Миттельшдедт - Груйич (Майер, 88), Шельбред (Пьонтек, 62) - Лукебакио (Нганкам, 46), Дарида, Дилросун (Эссвайн, 30 (Самарджич, 88)) - Ибишевич
Предупреждения: Эссвайн, Пьонтек
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