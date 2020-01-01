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Боруссия Д - Герта 1:0 видео гола и обзор матча Бундеслиги

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"Шмели" одержали минимальную победу над соперником.

Боруссия Д - Герта: видео гола и обзор матча
Боруссия Д - Герта: видео гола и обзор матча
Getty Images

Дортмундская Боруссия минимально переиграла берлинскую Герту в 30 туре чемпионата Германии. Единственный гол на счету Эмре Джана.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Боруссия Д - Герта:

Боруссия Д - Герта 1:0
Гол: Джан, 58

Боруссия Д: Бюрки - Пищек, Джан, Аканжи - Хакими, Витсель (Балерди, 80), Дилейни, Геррейру (Шмельцер, 90) - Санчо, Азар (Морей, 79), Брандт (Рейна, 68)

Герта: Ярстейн - Пекарик, Бойата, Торунарига, Миттельшдедт - Груйич (Майер, 88), Шельбред (Пьонтек, 62) - Лукебакио (Нганкам, 46), Дарида, Дилросун (Эссвайн, 30 (Самарджич, 88)) - Ибишевич

Предупреждения: Эссвайн, Пьонтек

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Теги: футбол, Боруссия Д, Герта, чемпионат Германии, Бундеслига, видео голов, обзор матча
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