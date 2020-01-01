Герта минимально проиграла Боруссии Д

Единственный гол на счету Эмре Джана.

Дортмундская Боруссия одержала непростую победу над берлинской Гертой. Единственный гол “шмелям“ удалось забить лишь во второй половине матча - точным ударом отметился Эмре Джан.

Боруссия Д - Герта 1:0

Гол: Джан, 58

Боруссия Д: Бюрки - Пищек, Джан, Аканжи - Хакими, Витсель (Балерди, 80), Дилейни, Геррейру (Шмельцер, 90) - Санчо, Азар (Морей, 79), Брандт (Рейна, 68)

Герта: Ярстейн - Пекарик, Бойата, Торунарига, Миттельшдедт - Груйич (Майер, 88), Шельбред (Пьонтек, 62) - Лукебакио (Нганкам, 46), Дарида, Дилросун (Эссвайн, 30 (Самарджич, 88)) - Ибишевич

Предупреждения: Эссвайн, Пьонтек