Бош: Сегодня мы увидели лучшую Баварию

Наставник леверкузенцев отметил, что его подопечные много ошибались.

Главный тренер Байера Петер Бош прокомментировал поражение от Баварии (2:4) в рамках 30 тура чемпионата Германии.

“Сегодня мы увидели лучшую Баварию, которая добыла заслуженную победу. Мы были не в лучшей форме. Это связано как с высококлассной игрой соперника, так и с нашим выступлением.

Мы допустили слишком много ошибок в сегодняшнем поединке. Этого не должно случаться, если вы хотите обыграть такого соперника.

Байер, который мы хотим видеть, не имеет права пропускать два гола за три минуты незадолго до перерыва“, - цитирует наставника пресс-служба Байера.

На данный момент Байер с 56 пунктами в активе занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии.