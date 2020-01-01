Бундеслига: Майнц сильнее Айнтрахта, Лейпциг потерял очки с Падерборном
Сегодня, 6 июня, состоялось несколько матчей 30 тура чемпионата Германии.
Вашему вниманию результаты матчей:
Фортуна - Хоффенхайм 2:2
Голы: Хеннингс, 5, 76 (с пенальти) - Даббур, 16, Цубер, 61
Фортуна: Кастенмайер, Айхан, Хоффманн (Гиссельманн, 66), Зуттнер, Циммерманн (Циммер, 66), Штегер, Бодзек (Офори, 66), Бериша (Моралес, 66), Томми, Караман (Ковнацки, 83), Хеннингс
Хоффенхайм: Бауманн, Пош (Богарде, 85), Хюбнер, Бичакчич, Нордтвейт, Сков (Гриллич, 85), Цубер (Кадержабек, 62), Баумгартнер (Бебу, 62), Руди, Самассеку, Даббур (Крамарич, 71)
Предупреждения: Бодзек, Хоффманн, Сков, Зуттнер, Нордтвейт, Крамарич, Гриллич, Хеннингс
Удален: Хюбнер, 9.
Айнтрахт - Майнц 0:2
Голы: ... - Ниакате, 43, Кунде, 77
Айнтрахт Ф: Трапп - Ильзанкер, Хасебе, Хинтереггер - Туре (Чендлер, 46), Кор (Соу, 82), Роде (Де Гузман, 81), Камада, Костич - Андре Силва, Дост (Гачинович, 46).
Майнц: Мюллер - Мвене, Сен-Жюст, Ниакате, Бросински — Баррейро (Кунде, 64), Латца, Квайсон (Салай, (90+3) - Озтунали (Фернандеш, 76), Матета (Онисиво, 75), Авонийи
Предупреждения: Роде, Чендлер, Хинтереггер - Латца, Авонийи, Баррейро
РБ Лейпциг - Падерборн 1:1
Голы: Шик, 27 - Штродик, 90+2
РБ Лейпциг: Гулачи - Мукиеле, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо - Ольмо (Лаймер, 65), Адамс, Кампль (Орбан, 88), Нкунку (Айдара, 58) - Шик (Хальстенберг, 46), Вернер.
Падерборн: Цингерле - Янс (Эванс, 85), Штродик, Хюнемайер, Коллинз - Василиадис, Гьясула (Риттер, 76), Србены (Цолински, 85) - Прегер (Сабири, 76), Мамба (Михель, 63), Антви-Аджей
Предупреждения: Упамекано - Гьясула, Хюнемайер, Мамба, Штродик.
Дайот Упамекано получил красную карточку на 43-й минуте встречи
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