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Бавария обыграла Байер в результативном матче

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Мюнхенцы добыли очередные три пункта.
Бавария добыла победу над Байером
Бавария добыла победу над Байером
Getty Images

Бавария переиграла Байер в рамках 30 тура чемпионата Германии.

Несмотря на то, что хозяева первыми открыли счет в матче, лидер Бундеслиги забил аж четыре гола в ворота соперника.

Байер - Бавария 2:4
Голы: Аларио, 9, Виртц, 89 - Коман, 27, Горецка, 42, Гнабри, 45, Левандовски, 66

Байер: Градецки, Драгович, Тапсоба, Бендер, Амири (Демирбай, 46), Арангис, Баумгартлингер (Паулиньо, 62), Диаби, Бельараби (Виртц, 46), Бэйли (Венделл, 46), Аларио (Фолланд, 76)

Бавария: Нойер, Боатенг, Алаба, Павар, Киммих, Гнабри (Алькантара, 74), Дэвис (Люка Эрнандес, 85), Горетцка (Мартинес, 74), Коман (Перишич, 66), Левандовски, Мюллер

Предупреждения: Коман, Амири, Левандовски, Бельараби, Мюллер, Драгович. 

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Теги: футбол, Бавария, Байер, чемпионат Германии, Бундеслига
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