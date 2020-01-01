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Боруссия Д - Герта: прогноз и ставки букмекеров на матч Бундеслиги

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Боруссия Д и Герта сыграют в рамках 30-го тура чемпионата Германии. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Боруссия Д - Герта: прогноз и ставки букмекеров
Боруссия Д - Герта: прогноз и ставки букмекеров
Getty Images

Сегодня, 6 июня, дортмундская Боруссия на домашнем стадионе Сигнал Идуна Парк примет берлинскую Герту в рамках 30 тура Бундеслиги.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии являются хозяева поля. Так, в компании William Hill на победу “шмелей“ можно поставить с коэффициентом 1.36, в то время как успех “бело-голубых“ здесь оценили в 8.00. На ничью принимают ставки с коэффициентом 5.25.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365: победа Боруссии Д - 1.33, победа Герты - 5.75, ничья - 8.00.

Начало матча запланировано на 19:30 по киевскому времени.

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Теги: футбол, чемпионат Германии, Бундеслига, прогноз, ставки букмекеров, ставки на спорт, букмекеры, Боруссия Д, Герта
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