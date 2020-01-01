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Фрайбург - Боруссия М 1:0 видео гола и обзор матча Бундеслиги

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Хозяева добыли сенсационную победу.

Фрайбург - Боруссия М: видео гола и обзор матча
Фрайбург - Боруссия М: видео гола и обзор матча
Getty Images

В рамках 30-го тура чемпионата Германии Фрайбург дома добыл минимальную победу над менхенгладбахской Боруссией.

Единственный гол в матче был забит во втором тайме. Нилс Петерсон удачно замкнул подачу от Винченцо Грифо.

Благодаря этой победе Фрайбург набрал 41 очко, что позволило подняться на восьмое место. Что касается Боруссии, то они остались на четвертой позиции, имея в активе 56 очков. 

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Фрайбург - Боруссия М:

Фрайбург - Боруссия М 1:0
Гол: Петерсен, 58.

Фрайбург: Шволов - Кюблер (Шмид, 57), Лингарт, Хайнц, Гюнтер - Шаллаи (Петерсен, 57), Кох, Хефлер, Грифо (Квон, 88) - Хелер (Франтц, 88), Вальдшмидт (Хаберер, 83).

Боруссия М: Зоммер - Лайнер, Гинтер, Эльведи (Траоре, 81), Бенсебаини - Хофманн (Бенеш, 81), Нойхаус, Штиндль (Раффаэль, 81) - Херманн (Вендт, 72), Плеа, Тюрам.

Предупреждения: Вальдшмидт, Кюблер, Кох, Хефлер - Плеа, Лайнер.

Удаление: Плеа (68, вторая желтая).

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Теги: Фрайбург, Боруссия Менхенгладбах, Бундеслига, чемпионат Германии, футбол, видео голов, обзор матча
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