Футболист Баварии не исключил ухода из клуба

Игрок готов перебраться на другой континент.

Полузащитник Баварии Хави Мартинес заявил, что может покинуть мюнхенский клуб в летнее трансферное окно.

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“Я сяду за стол переговоров с Баварией. Мой контракт заканчивается в 2021 году. Я готов ко всему. То, что я испытал здесь, было здорово. Сейчас есть неопределенность по поводу моего будущего, мы должны подождать, ведь пока мы не имеем представления, каким будет рынок и будет ли доиграна Лига чемпионов.

Если я покину клуб, то я открыт для всего. Я не исключаю ни одного варианта, если это будет удовлетворять меня, как в спортивном, так и в личном плане.

Возможно, перееду и продолжу карьеру в США, в Австралии или вернусь в Испанию. Я провел шесть невероятных лет в Бильбао. Вариант с возвращением в Атлетик тоже существует“, - приводит слова испанца Marca.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Баварии может возглавить Боруссию Д.