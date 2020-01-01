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"Анекдот": Санчо прокомментировал наказание за стрижку на карантине

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Англичанин быстро удалил твит.
Джейдон Санчо
Джейдон Санчо
Getty Images

Футболист дортмундской Боруссии Джейдон Санчо прокомментировал наказание, которое получил от Бундеслиги.

Англичанин нарушил карантин во время пандемии карантина. Он вместе с пятью одноклубниками отправился к парикмахеру, несмотря на режим самоизоляции.

Санчо в Twitter отреагировал на данное наказание, однако после быстро удалил запись.

“Абсолютный анекдот, DFL“, - написал Дейждон, обращаясь к Немецкой футбольной лиге.

Ранее сообщалось, что лидера чемпионата Австрии оштрафовали на шесть очков за нарушение карантина.

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Теги: Джейдон Санчо, Боруссия Дортмунд, чемпионат Германии, Бундеслига, футбол
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