"Анекдот": Санчо прокомментировал наказание за стрижку на карантине
Англичанин быстро удалил твит.
Футболист дортмундской Боруссии Джейдон Санчо прокомментировал наказание, которое получил от Бундеслиги.
Англичанин нарушил карантин во время пандемии карантина. Он вместе с пятью одноклубниками отправился к парикмахеру, несмотря на режим самоизоляции.
Санчо в Twitter отреагировал на данное наказание, однако после быстро удалил запись.
“Абсолютный анекдот, DFL“, - написал Дейждон, обращаясь к Немецкой футбольной лиге.
Ранее сообщалось, что лидера чемпионата Австрии оштрафовали на шесть очков за нарушение карантина.
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