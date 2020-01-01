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Бундеслига наказала футболистов Боруссии Д за нарушение карантина

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Игроки сделали себе прически.
Джейдон Санчо
Джейдон Санчо
Getty Images

Руководство Бундеслиги приняло решение наказать двух футболистов дортмундской Боруссии Мануэль Аканджи и Джейдон Санчо за нарушение карантина, об этом сообщает официальный сайт организации.

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Игроки “шмелей“ нарушили самоизоляцию во время пандемии коронавируса. Они отправились к парикмахеру, чтобы воспользоваться его услугами.

Бундеслига оштрафовала игроков за данный поступок. Отмечается, что Акаджи и Санчо могут оспорить наказание в течение пяти дней.

“Нет сомнений, что профессиональным футболистам тоже нужно подстригаться. Однако в настоящее время это должно быть сделано в соответствии с медико-организационной концепцией“, - говорится в заявлении.

Напомним, что полузащитник Байера установил рекорд Бундеслиги.

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Теги: Бундеслига, чемпионат Германии, футбол
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