Цорк: В чемпионате Германии уже все решено

В Дортмунде смирились с чемпионством Баварии.

Спортивный директор дортмундской Боруссии Михаэль Цорк прокомментировал чемпионскую гонку в Бундеслиге.

“С нашей точки зрения, в чемпионате уже все решено. Мы не верим, что Бавария может растерять преимущество. Сейчас наша команда занимает второе место. Хочется закончить сезон на этой позиции“, - цитирует функционера пресс-служба “шмелей“.

Отметим, что Бавария опережает Боруссию Д в турнирной таблице чемпионата Германии на семь пунктов.