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Цорк: В чемпионате Германии уже все решено

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В Дортмунде смирились с чемпионством Баварии.
Михаэль Цорк
Михаэль Цорк
Getty Images

Спортивный директор дортмундской Боруссии Михаэль Цорк прокомментировал чемпионскую гонку в Бундеслиге.

“С нашей точки зрения, в чемпионате уже все решено. Мы не верим, что Бавария может растерять преимущество. Сейчас наша команда занимает второе место. Хочется закончить сезон на этой позиции“, - цитирует функционера пресс-служба “шмелей“.

Отметим, что Бавария опережает Боруссию Д в турнирной таблице чемпионата Германии на семь пунктов.

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Теги: футбол, Боруссия Д, Бавария, чемпионат Германии, Бундеслига
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Источник: www.bvb.de

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