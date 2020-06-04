Легенда Реала может возглавить немецкий клуб

Шальке рассматривает кандидатуру испанца на пост главного тренера команды.

Экс-форвард Реала Рауль Гонсалес может стать главным тренером Шальке. Об этом сообщает AS со ссылкой на Sport Bild.

Отмечается, что руководство немецкого клуба недовольно результатами команды под руководством Давида Вагнера, которая проиграла четыре матча подряд после рестарта чемпионата Германии.

В связи с этим кандидатура испанца является приоритетной для боссов Шальке.

Напомним, Рауль выступал за команду в качестве футболиста с 2010 по 2012 год. Сейчас он возглавляет Кастилью - молодежную команду Реала.