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Вердер - Айнтрахт 0:3 видео голов и обзор матча Бундеслиги

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Гости добыли уверенную победу.

Вердер - Айнтрахт: видео голов и обзор матча
Вердер - Айнтрахт: видео голов и обзор матча
Getty Images

В рамках 24-го тура чемпионата Германии Айнтрахт на выезде уверенно обыграл Вердер.

Поединок сначала был перенесен из-за дождя, а после - из-за коронавируса. Таким образом, команды сумели сыграть свой матч только вчера, 3 июня.

Что касается развитий событий в матче, то первый тайм завершился в нулевую ничью. После возобновления поединка, Айнтрахт продемонстрировал шикарную игру во втором тайме, забив три гола хозяевам.

Вашему вниманию видео голов Вердер - Айнтрахт:

Вердер - Айнтрахт 0:3
Гол: Андре Силва, 60, Ильзанкер, 81, 90.

Вердер: Павленка - Селассие, Велькович, Мойсандер, Фридль (Аугустинссон, 76) - Эггештайн, Фогт (Вольтермаде, 83), Клаассен - Осако (Биттенкурт, 76), Зельке (Саржент, 62), Бартельс (Рашица, 62).

Айнтрахт: Трапп - Абрахам, Хасебе, Хинтереггер - Туре, Кор, Роде (Ильзанкер, 81), Костич - Гачинович, Андре Силва (Дост, 77), Камада (Соу, 77).

Предупреждения: Бартельс, Велькович - Хинтереггер.

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Теги: Вердер, Айнтрахт, чемпионат Германии, Бундеслига, футбол, видео голов, обзор матча
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