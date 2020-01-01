Кельн - Лейпциг 2:4 видео голов и обзор матча Бундеслиги

"Быки" добыли волевую победу.

Кельн - Лейпциг: видео голов и обзор матча Getty Images

В рамках 29-го тура чемпионата Германии Лейпциг на выезде обыграл Кельн.

Счет в матче был открыт на седьмой минуте, когда “козлы“ провели голевую атаку. Однако “быки“ продемонстрировали отличную реакцию на это, забив три гола.

Кельн мог бы вернуться в игру после гола на 55-й минуте, однако они сразу пропустили от Лейпцига.

Благодаря победе “быки“ поднялись на третье место, набрав 58 очков. Что касается Кельна, то команда занимает 11 место с 34 очками.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Кельн - Лейпциг:

Кельн - Лейпциг 2:4

Голы: Кордоба, 7, Модест, 55 - Шик, 20, Нкунку, 38, Вернер, 50, Ольмо, 57.

Кельн: Хорн - Шмитц (Мере, 75), Ляйстнер, Чичос, Каттербах - Шкири, Гектор - Кайнц (Дрекслер, 58), Реджбечай (Тильманн, 58), Якобс (Теродде, 75) - Кордоба (Модест, 24).

Лейпциг: Гулачи - Мукиеле, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо - Ольмо (Форсберг, 85), Забитцер, Лаймер (Адамс, 59), Нкунку - Вернер, Шик (Айдара, 68).

Предупреждения: Дрекслер, Ляйстнер - Форсберг.