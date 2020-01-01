Падерборн - Боруссия Д 1:6 видео голов и обзор матча чемпионата Германии

Дортмундский клуб не оставил хозяевам поля ни единого шанса в этом противостоянии.

Падерборн - Боруссия Д: видео голов Getty Images В матче 29-го тура чемпионата Германии дортмундская Боруссия уничтожила Падерборн со счетом 6:1. Отметим, что хет-триком в этом противостоянии отличился 20-летний талантливый вингер "шмелей" Джейдон Санчо. Вашему вниманию видео голов и обзор матча Падерборн - Боруссия Д: Падерборн - Боруссия Д 1:6

Голы: Хюнемайер, 72 - Азар, 54, Санчо, 57, 74, 90+1, Хакими, 85, Шмельцер, 89. Падерборн: Цингерле - Штрохдик, Хюнеймайер, Шонлау - Дрэгер, Анти-Аджей (Ястрембски, 83), Василиадис (Сабири, 83), Хольтманн (Прогер, 74), Коллинз - Мамба (Михель, 66), Србени (Золински, 66). Боруссия Д: Бюрки - Пищек, Хуммельс, Аканжи - Хакими (Морей, 87), Дилэйни (Витсель, 68), Джан (Балерди, 87), Геррейру (Шмельцер, 80) - Санчо, Азар, Брандт (Рейна, 80). Предупреждения: Коллинз, Дрэгер - Санчо, Джан, Хуммельс.

Горемыкина Екатерина