Боруссия М - Унион 4:1 видео голов и обзор матча Бундеслиги

Боруссия Менхенгладбах крупно обыграла гостей из Берлина.

Боруссия М - Унион: видео голов Getty Images

В матче 29-го тура чемпионата Германии Боруссия Менхенгладбах уничтожила берлинский Унион.

Хозяева поля четыре раза поразили ворота соперника, в то время как Унион ответил только одним голом.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Боруссия М - Унион:

Боруссия М - Унион Берлин 4:1

Голы: Нойхаус, 17, Тюрам, 41, 59, Плеа, 81 - Андерссон, 50.

Боруссия М: Зоммер - Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини (Вендт, 90) - Хофманн (Траоре, 82), Нойхаус (Дукур, 90) - Штиндль (Бенеш, 82) - Херрманн (Крамер, 72), Плеа, Тюрам.

Унион Берлин: Гикевич - Фридрих, Шлоттербек, Суботич (Кроос, 46) - Триммель, Гентер (Уджа, 80), Промель, Ленц (Райерсон, 60; Меес, 65) - Ингвартсен (Малли, 80), Бюльтер - Андерссон

Предупреждения: Хофманн, Лайнер, Нойхаус - Бюльтер, Фридрих.