Дортмундская Боруссия уничтожила Падерборн

Молодой вингер "шмелей" Джейдон Санчо отметился хет-триком.

В матче 29-го тура чемпионата Германии дортмундская Боруссия растоптала Падерборн со счетом 6:1.

В составе "шмелей" хет-триком отличился 20-летний вингер Джейдон Санчо, также по голу себе в актив записали Эден Азар, Ашраф Хакими и Марсель Шмельцер. Единственный гол за хозяев поля забил Уве Хюнемайер.

Падерборн - Боруссия Д 1:6

Голы: Хюнемайер, 72 - Азар, 54, Санчо, 57, 74, 90+1, Хакими, 85, Шмельцер, 89.

Падерборн: Цингерле - Штрохдик, Хюнеймайер, Шонлау - Дрэгер, Анти-Аджей (Ястрембски, 83), Василиадис (Сабири, 83), Хольтманн (Прогер, 74), Коллинз - Мамба (Михель, 66), Србени (Золински, 66).

Боруссия Д: Бюрки - Пищек, Хуммельс, Аканжи - Хакими (Морей, 87), Дилэйни (Витсель, 68), Джан (Балерди, 87), Геррейру (Шмельцер, 80) - Санчо, Азар, Брандт (Рейна, 80).

Предупреждения: Коллинз, Дрэгер - Санчо, Джан, Хуммельс.