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Боруссия М крупно обыграла Унион Берлин

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Боруссия из Менхенгладбаха без проблем справилась с берлинским Унионом.
Боруссия М переиграла Унион
Боруссия М переиграла Унион
Getty Images

В матче 29-го тура чемпионата Германии Боруссия Менхенгладбах на своем поле крупно обыграла Унион Берлин.

К концу первого тайма хозяева вели со счетом 2:0, но в самом начале второй половины встречи берлинцы сумели отыграть один мяч. Впрочем, справиться с напором Боруссии гостям не удалось, и хозяева вколотили еще два мяча в ворота соперника.

Боруссия М - Унион Берлин 4:1
Голы: Нойхаус, 17, Тюрам, 41, 59, Плеа, 81 – Андерссон, 50.

Боруссия М: Зоммер - Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини  (Вендт, 90) - Хофманн (Траоре, 82), Нойхаус  (Дукур, 90) - Штиндль (Бенеш, 82) - Херрманн (Крамер, 72), Плеа, Тюрам.

Унион Берлин: Гикевич - Фридрих, Шлоттербек, Суботич (Кроос, 46) - Триммель, Гентер (Уджа, 80), Промель, Ленц (Райерсон, 60; Меес, 65) - Ингвартсен (Малли, 80), Бюльтер - Андерссон

Предупреждения: Хофманн, Лайнер, Нойхаус - Бюльтер, Фридрих.

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Теги: Боруссия М, Боруссия Менхенгладбах, Унион, Унион Берлин, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, чемпионат Германии, футбол
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