Боруссия М крупно обыграла Унион Берлин

Боруссия из Менхенгладбаха без проблем справилась с берлинским Унионом.

В матче 29-го тура чемпионата Германии Боруссия Менхенгладбах на своем поле крупно обыграла Унион Берлин.

К концу первого тайма хозяева вели со счетом 2:0, но в самом начале второй половины встречи берлинцы сумели отыграть один мяч. Впрочем, справиться с напором Боруссии гостям не удалось, и хозяева вколотили еще два мяча в ворота соперника.

Боруссия М - Унион Берлин 4:1

Голы: Нойхаус, 17, Тюрам, 41, 59, Плеа, 81 – Андерссон, 50.

Боруссия М: Зоммер - Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини (Вендт, 90) - Хофманн (Траоре, 82), Нойхаус (Дукур, 90) - Штиндль (Бенеш, 82) - Херрманн (Крамер, 72), Плеа, Тюрам.

Унион Берлин: Гикевич - Фридрих, Шлоттербек, Суботич (Кроос, 46) - Триммель, Гентер (Уджа, 80), Промель, Ленц (Райерсон, 60; Меес, 65) - Ингвартсен (Малли, 80), Бюльтер - Андерссон

Предупреждения: Хофманн, Лайнер, Нойхаус - Бюльтер, Фридрих.