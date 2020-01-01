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Флик - победе над Фортуной: Мы не дали сопернику ни единого шанса

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Немецкий специалист остался доволен своей командой.
Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик
Getty Images

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик прокомментировал разгромную победу над Фортуной (5:0) в рамках 29 тура чемпионата Германии.

“Перед нами стоит цель провести успешный сезон. В Баварии ты всегда должен становиться чемпионом. Мы движемся к этой цели, но впереди остается еще несколько матчей. Сейчас мы находимся в хорошем положении.

После матча с Дортмундом для нас было важно показать, что команда не сбавит обороты. Это было заметно с самой первой секунды. Поэтому я очень и очень доволен игрой команды.

Мы были очень агрессивны и не дали сопернику ни единого шанса. Видно, что в команде все подбадривают и мотивируют друг друга“, - цитирует Флика официальный сайт мюнхенцев.

Смотрите также видео голов и обзор матча Бавария - Фортуна.

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Теги: футбол, Ханс-Дитер Флик, Бавария, чемпионат Германии, Бундеслига
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Источник: fcbayern.com

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