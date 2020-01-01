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Бавария - Фортуна 5:0 видео голов и обзор матча Бундеслиги

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Мюнхенцы уничтожили своего соперника в домашнем поединке.

Бавария - Фортуна: видео голов и обзор матча
Бавария - Фортуна: видео голов и обзор матча
Getty Images

Бавария разгромила Фортуну в рамках 29 тура чемпионата Германии. Дубль на счету Роберта Левандовски.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бавария - Фортуна:

Бавария - Фортуна 5:0
Голы: Йоргенсен, 15 (в свои ворота), Павар, 29, Левандовски, 43, 50, Дэвис, 52

Бавария: Нойер - Павар (Одриосола, 62), Алаба, Эрнандес (Кюизанс, 46), Дэвис - Киммих, Горецка - Коман (Перишич, 62), Мюллер (Зиркзее, 75), Гнабри (Майер, 78) - Левандовски

Фортуна: Кастенмайер - Циммерманн (Циммер, 67), Йоргенсен, Хоффманн, Гиссельманн - Бодзек - Скжибски, Моралес (Соботтка, 57 (Пледль, 73)), Штегер (Бериша, 57), Томми (Зуттнер, 67) - Караман

Предупреждения: Караман, Зуттнер

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Теги: футбол, Бавария, чемпионат Германии, Фортуна, видео голов, обзор матча
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