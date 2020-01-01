Алаба: В Баварии очень хорошая атмосфера

Австриец счастлив в Мюнхене.

Защитник Баварии Давид Алаба прокомментировал победу над Фортуной (5:0) в чемпионате Германии.

“Мы очень амбициозны. В команде очень хорошая атмосфера, это видно в каждой игре. Мы хотим побеждать в каждом матче, мы голодны, и до самого конца хотим оставаться на первом месте. Это отличает нас“.

Футболист также рассказал о переговорах о новом контракте.

“Я стараюсь помогать команде. Игра в таком коллективе приносит удовольствие. Я стараюсь фокусироваться на главных вещах.

У нас нет дэдлайна в переговорах по новому соглашению. Посмотрим, как сложится ситуация в ближайшие недели. На данный момент все спокойно“, - цитирует Алабу официальный сайт Баварии.

Ранее сообщалось, что Реал отказался от трансфера Алабы.