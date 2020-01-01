Герта - Аугсбург 2:0 видео голов и обзор матча Бундеслиги

"Бело-голубые" продолжают набирать очки.

Герта - Аугсбург: видео голов и обзор матча Getty Images

В рамках 29-го тура Бундеслиги Герта дома добыла тяжелую победу над Аугсбургом.

Первый гол в матче “бело-голубые“ забили на 23-й минуте. Автором забитого мяча стал Дилросун. Аугсбург на протяжение всей игры пытался сравнять счет, однако в самой концовке встречи пропустили второй гол, что поставило точку в поединке.

Благодаря этой победе Герта поднялась на девятое место, имея в активе 38 очков. Что касается Аугсбурга, то команда находится на 14 позиции с 31 очками.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Герта - Аугсбург 2:0

Голы: Дилросун, 23, Пьонтек, 90+3

Герта: Ярштайн - Пекарик, Бойата, Торунарига, Миттельштадт - Груич, Шелбред (Майер, 59) - Лукебакио (Пьонтек, 64), Дарида, Дилросун (Клунтер, 90+1) - Ибишевич (Леки, 65)

Аугсбург: Луте - Лихтштайнер (Фрамбергер, 74), Сухи, Удуохай, Яго - Хедира (Байер, 62), Груэсо - Саренрен-Базее (Тайгль, 81), Левен (Рихтер, 46), Варгас - Кордова (Нидерлерхнер, 46)

Предупреждение: Груич, Миттельштадт, Пьонтек - Хедира, Удуохай, Байер.