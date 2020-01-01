Майнц - Хоффенхайм 0:1 видео гола и обзор матча Бундеслиги

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

Майнц - Хоффенхайм: видео гола и обзор матча Getty Images

В рамках 29-го тура чемпионата Германии Майнц дома минимально уступил Хоффенхайму.

Победный гол был забит перед концовкой первого тайма. Бебу поразил ворота соперника.

Благодаря этой победе гости набрали 47 очков, что позволило максимально приблизиться к зоне Лиги Европы. В свою очередь Майнц находится на 15-м месте, имея в активе 25 очков.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча:

Майнц - Хоффенхайм 0:1

Гол: Бебу, 43

Майнц: Мюллер - Ниаките, Брума, Хак (Бросински, 46) - Квайсон (Салаи, 76), Баку, Фернандес, Баррейро (Кунде, 76), Боэтиус (Онисво, 46) - Матета (Озтунали, 46), Авоньи

Хоффенхайм: Бауманн - Нордтвейт, Пош, Богард (Акпогума, 46) - Сков, Руди, Самассеку, Цубер (Бичакчич, 46) - Баумгартнер (Гейгер, 86), Ларсен (Бебу, 37) - Даббур (Байер, 72)

Предупреждения: Баку, Брума, Боэтиус, Баррейро - Богард, Самассеку, Руди