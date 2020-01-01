Бавария уничтожила Фортуну, забив пять голов

Лидер чемпионата не оставил шансов гостям.

В рамках 29-го тура чемпионата Германии Бавария с легкостью расправилась с Фортуной.

Мюнхенский клуб в первом тайме уже трижды сумел поразить ворота гостей. После перерыва продолжилось тотальное доминирование. Бавария еще дважды забила в начале тайма, а дальше довели поединок к победе.

Бавария - Фортуна 5:0

Голы: Йоргенсен, 15 (в свои ворота), Павар, 29, Левандовски, 43, 50, Дэвис, 52

Бавария: Нойер - Павар (Одриосола, 62), Алаба, Эрнандес (Кюизанс, 46), Дэвис - Киммих, Горецка - Коман (Перишич, 62), Мюллер (Зиркзее, 75), Гнабри (Майер, 78) - Левандовски

Фортуна: Кастенмайер - Циммерманн (Циммер, 67), Йоргенсен, Хоффманн, Гиссельманн - Бодзек - Скжибски, Моралес (Соботтка, 57 (Пледль, 73)), Штегер (Бериша, 57), Томми (Зуттнер, 67) - Караман

Предупреждения: Караман, Зуттнер