Вольфсбург - Айнтрахт 1:2 видео голов и обзор матча Бундеслиги

Гости вырвали победу в концовке встречи.

Вольфсбург - Айнтрахт: видео голов и обзор матча Getty Images

Сегодня, 30 мая, Вольфсбург дома минимально уступил Айнтрахту.

Счет в матче гости открыли на 25-й минуте, Силва уверенно реализовал пенальти. После перерыва “волки“ сумели отыграться благодаря точному удару Мбабу.

Окончательную точку в поединке поставил Камада, поразив ворота соперника на 85 минуте.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Вольфсбург - Айнтрахт 1:2

Голы: Мбабу, 58 - Силва, 27 (с пенальти), Камада, 85

Вольфсбург: Кастельс - Мбабу, Понграчич, Брукс, Руссильон - Штеффен, Шлагер, Арнольд, Виктор (Мехмеди, 61) - Брекало, Вегхорст (Гинчек, 75)

Айнтрахт: Трапп - Абрахам, Хасебе, Хинтереггер - Чендлер, Кор (Торро, 77), Роде (Фернандес, 77), Костич - Камада (Де Гузман, 89) - Гачинович (Соу, 84), Силва (Дост, 77)

Предупреждения: Виктор, Штеффен, Руссильон - Камада, Гачинович, Роде, Торро, Де Гузман

Удален: Торро, 90+5.

Вашему вниманию результаты матчей.