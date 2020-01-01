Бундеслига: Айнтрахт разобрался с Вольфсбургом, Хоффенхайм обыграл Майнц
Сегодня, 30 мая, состоялось несколько матчей 29-го тура чемпионата Германии.
Вашему вниманию результаты матчей:
Вольфсбург - Айнтрахт 1:2
Голы: Мбабу, 58 - Силва, 27 (с пенальти), Камада, 85
Вольфсбург: Кастельс - Мбабу, Понграчич, Брукс, Руссильон - Штеффен, Шлагер, Арнольд, Виктор (Мехмеди, 61) - Брекало, Вегхорст (Гинчек, 75)
Айнтрахт: Трапп - Абрахам, Хасебе, Хинтереггер - Чендлер, Кор (Торро, 77), Роде (Фернандес, 77), Костич - Камада (Де Гузман, 89) - Гачинович (Соу, 84), Силва (Дост, 77)
Предупреждения: Виктор, Штеффен, Руссильон - Камада, Гачинович, Роде, Торро, Де Гузман
Удален: Торро, 90+5.
Герта - Аугсбург 2:0
Голы: Дилросун, 23, Пьонтек, 90+3
Герта: Ярштайн - Пекарик, Бойата, Торунарига, Миттельштадт - Груич, Шелбред (Майер, 59) – Лукебакио (Пьонтек, 64), Дарида, Дилросун (Клунтер, 90+1) - Ибишевич (Леки, 65)
Аугсбург: Луте - Лихтштайнер (Фрамбергер, 74), Сухи, Удуохай, Яго - Хедира (Байер, 62), Груэсо – Саренрен-Базее (Тайгль, 81), Левен (Рихтер, 46), Варгас - Кордова (Нидерлерхнер, 46)
Предупреждение: Груич, Миттельштадт, Пьонтек - Хедира, Удуохай, Байер.
Майнц - Хоффенхайм 0:1
Гол: Бебу, 43
Майнц: Мюллер - Ниаките, Брума, Хак (Бросински, 46) - Квайсон (Салаи, 76), Баку, Фернандес, Баррейро (Кунде, 76), Боэтиус (Онисво, 46) - Матета (Озтунали, 46), Авоньи
Хоффенхайм: Бауманн - Нордтвейт, Пош, Богард (Акпогума, 46) - Сков, Руди, Самассеку, Цубер (Бичакчич, 46) - Баумгартнер (Гейгер, 86), Ларсен (Бебу, 37) - Даббур (Байер, 72)
Предупреждения: Баку, Брума, Боэтиус, Баррейро - Богард, Самассеку, Руди
Шальке - Вердер 0:1
Гол: Биттенкурт, 33
Шальке: Нюбель - Кабак, Сане, Тодибо (Очипко, 46) - Кенни, Маккенни (Бужеллаб, 55), Шепф, Миранда (Бургшталлер, 80) - Калиджури, Грегорич (Кутуджу, 58), Матондо (Раман, 46)
Вердер: Павленка - Гебре Селассие, Лангкамп, Мойсандер, Фридль - Эггештайн, Фогт, Классен - Биттенкурт (Осако, 46, Гросс, 90+1) - Саргент (Баргфреде, 70), Рашица (Зельке, 58)
Предупреждения: Грегорич, Тодибо, Маккенни - Лангкамп, Осако
Полная версия правил