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Полузащитник Байера установил рекорд Бундеслиги

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Кай Хаверц вписал свое имя в историю чемпионата Германии.
Кай Хаверц
Кай Хаверц
Getty Images

Молодой полузащитник Байера Кай Хаверц установил новый рекорд Бундеслиги, забив гол в ворота Фрайбурга и принеся своей команде победу в матче 29-го тура чемпионата.

Этот мяч стал для 20-летнего футболиста 35-м в Бундеслиги, что является лучшим показателем в истории лиги для игроков до 21 года.

Хаверц побил рекорд Клауса Фишера, который на рубеже 60-х и 70-х годов забил 34 гола, выступая за Мюнхен 1860 и Шальке. На третьем месте с показателем 32 гола расположился легендарный игрок Кельна Дитер Мюллер.

Лучшие бомбардиры в истории Бундеслиги до 21 года:

  • Кай Хаверц (35 голов);
  • Клаус Фишер (34);
  • Дитер Мюллер (32);
  • Вальтер Бехтольд (28);
  • Ули Хеннес (28);
  • Райнер Будде (28).

Стоит сказать, что после возобновления чемпионата Германии Хаверц забил пять голов в четырех играх.

Отметим, что в матче против Фрайбурга он получил травму и покинул поле на 66-й минуте встречи.

Вашему вниманию также видео гола и обзор матча Фрайбург - Байер.

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Теги: Кай Хаверц, Байер, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол, рекорд
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