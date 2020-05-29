Полузащитник Байера установил рекорд Бундеслиги
Молодой полузащитник Байера Кай Хаверц установил новый рекорд Бундеслиги, забив гол в ворота Фрайбурга и принеся своей команде победу в матче 29-го тура чемпионата.
Этот мяч стал для 20-летнего футболиста 35-м в Бундеслиги, что является лучшим показателем в истории лиги для игроков до 21 года.
👏🔥💪🔥👏🔥💪@kaihavertz29 hat als erster @Bundesliga_DE-Profi vor seinem 21. Geburtstag die Marke von 35 Treffern erreicht. Wahnsinn!— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 29, 2020
🔙 #SCFB04 | #Havertz | #Werkself pic.twitter.com/JtfcXVw7Am
Хаверц побил рекорд Клауса Фишера, который на рубеже 60-х и 70-х годов забил 34 гола, выступая за Мюнхен 1860 и Шальке. На третьем месте с показателем 32 гола расположился легендарный игрок Кельна Дитер Мюллер.
Лучшие бомбардиры в истории Бундеслиги до 21 года:
- Кай Хаверц (35 голов);
- Клаус Фишер (34);
- Дитер Мюллер (32);
- Вальтер Бехтольд (28);
- Ули Хеннес (28);
- Райнер Будде (28).
Стоит сказать, что после возобновления чемпионата Германии Хаверц забил пять голов в четырех играх.
Отметим, что в матче против Фрайбурга он получил травму и покинул поле на 66-й минуте встречи.
Вашему вниманию также видео гола и обзор матча Фрайбург - Байер.
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