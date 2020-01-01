Фрайбург - Байер 0:1 видео гола и обзор матча Бундеслиги

Кай Хаверц стал героем матча, принеся "фармацевтам" победу.

Фрайбург - Байер: обзор матча Getty Images

В матче 29-го тура чемпионата Германии Фрайбург на своем поле минимально уступил Байеру.

Единственный гол в этом поединке забил Кай Хаверц на 54-й минуте встречи, однако позже он получил травму и главный тренер "фармацевтов" был вынужден заменить его на 66-й минуте.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Фрайбург - Байер:

Фрайбург - Байер 0:1

Гол: Хаверц, 54

Фрайбург: Шволов - Кублер (Гульде, 66), Линхарт, Хайнц, Гюнтер - Шаллаи (Шмид, 66), Кох (Франтц, 75), Хефлер, Грифо (Квон, 75) - Холер (Вальдшмидт, 75), Петерсен.

Байер: Градецки - Та, Бендер, Драгович - Амири, Баумгартлингер, Арангис, Синкгравен (Аларио, 62) - Вирц (Паулиньо, 85), Хаверц (Диаби, 66), Бэйли (Тапсоба, 85).

Предупреждения: … - Аларио, Амири.