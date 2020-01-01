Директор Лейпцига: Мы не будем продавать Вернера ниже указанной стоимости

Оливер Митцлафф отметил, что контакт футболиста будет действовать еще год.

Директор Лейпцига Оливер Митцлафф заявил, что клуб не продаст нападающего Тимо Вернера дешевле 55 миллионов евро.

“Он не станет дешевле. Мы не будем продавать игрока ниже указанной стоимости, если его контракт действует еще год.

Мы всегда должны задавать следующий вопрос - можем ли мы заменить игрока, если мы продадим его по цене ниже его рыночной стоимости?“, - приводит слова Митцлаффа Goal.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль предложил Вернеру пятилетний контракт.