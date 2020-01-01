ТОП-10 игроков, которые быстрее всех забили 10 голов в Бундеслиге
Пресс-служба чемпионата Германии продолжает радовать болельщиков различными подборками.
На официальном канале Бундеслиге в YouTube появилась новая видео подборка.
В этот раз представлена десятка игроков, которые быстрее всего забили 10 голов в турнире. Среди них - Пако Алькасер, Марсио Аморосо, Чичарито, Эрлинг Холанд и другие.
Вашему вниманию видео подборка:
Отметим, что Бундеслига возобновилась 16 мая и на данный момент сыграно два тура.
Смотрите также, как празднуют голы в возобновившейся Бундеслиге в соответствии с рекомендациями, связанными с коронавирусом.
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