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ТОП-10 игроков, которые быстрее всех забили 10 голов в Бундеслиге

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Пресс-служба чемпионата Германии продолжает радовать болельщиков различными подборками.

Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд
Getty Images

На официальном канале Бундеслиге в YouTube появилась новая видео подборка.

В этот раз представлена десятка игроков, которые быстрее всего забили 10 голов в турнире. Среди них - Пако Алькасер, Марсио Аморосо, Чичарито, Эрлинг Холанд и другие.

Вашему вниманию видео подборка:

Отметим, что Бундеслига возобновилась 16 мая и на данный момент сыграно два тура.

Смотрите также, как празднуют голы в возобновившейся Бундеслиге в соответствии с рекомендациями, связанными с коронавирусом.

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Теги: топ-10, Бундеслига, футбол, видео, чемпионат Германии по футболу
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