ТОП-10 игроков, которые быстрее всех забили 10 голов в Бундеслиге

Пресс-служба чемпионата Германии продолжает радовать болельщиков различными подборками.

Эрлинг Холанд Getty Images

На официальном канале Бундеслиге в YouTube появилась новая видео подборка.

В этот раз представлена десятка игроков, которые быстрее всего забили 10 голов в турнире. Среди них - Пако Алькасер, Марсио Аморосо, Чичарито, Эрлинг Холанд и другие.

Вашему вниманию видео подборка:

Отметим, что Бундеслига возобновилась 16 мая и на данный момент сыграно два тура.

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