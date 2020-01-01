Боруссия Д - Бавария: где смотреть матч чемпионата Германии

Узнайте, где смотреть центральный матч 28-го тура Бундеслиги между Боруссией Д и Баварией.

Во вторник, 26 мая, дортмундская Боруссия на своем поле примет Баварию в рамках 28-го тура чемпионата Германии. Поединок состоится на стадионе Сигнал Идуна Парк в Дортмунде в 19:30 по киевскому времени.

На данный момент команды являются лидерами в турнирной таблице Бундеслиге - Бавария занимает первое место, имея 61 балл в активе, а Боруссия идет следом с отставанием в 4 очка.

Где смотреть матч Боруссия Бавария? В Украине этот поединок в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1. Кроме того, он будет доступен на видеосервисе Megogo. Также поединок будет доступен на российских каналах Матч ТВ и МАТЧ! Футбол 3.

Отметим, что в прошлом туре Бундеслиги “шмели“ справились с Вольфсбургом (2:0), а Бавария на своем поле обыграла Айнтрахт (5:2).

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