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Боруссия Д - Бавария: прогноз и ставки букмекеров на матч Бундеслиги

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Дортмундская Боруссия примет Баварию в рамках 28-го тура чемпионата Германии.
Боруссия Д - Бавария: прогноз букмекеров
Боруссия Д - Бавария: прогноз букмекеров
Getty Images

В центральном матче 28-го тура Бундеслиги дортмундская Боруссия на своем поле примет мюнхенскую Баварию.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии являются хозяева поля. Так, в компании William Hill на победу Баварии можно поставить с коэффициентом 1.83, в то время как успех "шмелей" здесь оценили в 3.75. на На ничью принимают ставки с коэффициентом 4.20.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365: победа Боруссии Д - 3.60, победа Бавари - 1.85, ничья - 4.33.

Отметим, что матч Боруссия Д - Бавария состоится во вторник, 26 мая, на стадионе Сигнал Идуна Парк в Дортмунде. Стартовый свисток - в 19:30 по киевскому времени.

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